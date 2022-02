Deux nouvelles photos pour tenter de retrouver Arnaud B., ce policier affecté en Seine-Saint-Denis soupçonné d’avoir tué, fin janvier, sa compagne. La police a diffusé ce samedi un nouvel appel à témoins pour localiser ce fonctionnaire, recherché depuis maintenant trois semaines. Sa voiture, son arme de service ainsi que deux chargeurs pleins avaient été retrouvés vendredi et samedi dernier, à Amiens, sur le parking d’un fast-food. Par ailleurs, « peu de temps après les faits », un retrait de 1.500 euros a été effectué avec sa carte bancaire à Breteuil, dans l’Oise, à une centaine de kilomètres de Paris.

Ce nouvel appel à témoins a été décidé par la juge d’instruction, Camille Laurens, en charge du dossier et qui a confié les investigations au 2e district de la police judiciaire parisienne. Selon le document, l’homme pourrait être en possession d’un sac à dos de type commando noir et est susceptible de se déplacer sur tout le territoire. Le texte invite à « ne pas intervenir mais prévenir la police immédiatement » via un numéro vert, 0800 00 27 08 ou par courriel à pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr.

Le gardien de la paix de 29 ans est recherché depuis le 28 janvier, jour de la découverte dans son appartement du 19e arrondissement de Paris du corps de sa compagne, âgée de 28 ans et décédée par strangulation, selon l’autopsie. Le corps avait été découvert dans la salle de bain par des policiers parisiens venus au domicile du suspect, affecté au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).