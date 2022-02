Maire de Grigny (Rhône), Xavier Odo vient de révéler sur son compte Facebook avoir été victime jeudi d’une « agression abjecte sur la place du marché » de Grigny, en compagnie de deux agents municipaux et un autre élu. « Un individu, qui avait déjà commis des dégradations et agressions auparavant, m’a interpellé alors que j’échangeais avec des habitants, raconte le maire divers droite. Je commençais à dialoguer avec cet individu quand soudain, sans aucune raison apparente, il m’a violemment frappé au visage. Cet individu, qui était porteur d’un couteau, nous a ensuite insultés et menacés de mort. »

Une « agression physique gratuite » qui a été vite interrompue par l’intervention des agents municipaux, puis de la police municipale, qui a interpellé l’auteur du coup au visage. Réélu en mars 2020 dans cette commune de la métropole de Lyon, Xavier Odo avait déjà reçu des menaces de mort en octobre 2020.

« Un nouveau cap a été franchi dans l’inacceptable »

« Ce n’est malheureusement pas la première fois que le maire de Grigny subit ce genre d’agression, rappelle ainsi dans un communiqué Isabelle Gautelier, première adjointe au maire de Grigny. Mais la montée en puissance de ces agressions est alarmante. En effet, auparavant victime de tags à son propre domicile, d’insultes et de menaces de mort, un nouveau cap a été franchi dans l’inacceptable, avec une agression physique. »

Tous les actes de violence à l’encontre des élus de la République sont inacceptables et ne peuvent être tolérés. Soutien à Xavier Odo. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) February 18, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus tiers J‘ACCEPTE Vous pouvez aussi modifier vos choix à tout moment via « choix de consentement ». Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« J’attends que la justice fasse son travail pour protéger les agents communaux, les citoyens et les élus, victimes des dérives d’un petit nombre d’individus, souvent défavorablement connus des services de police », conclut Xavier Odo. Plusieurs hommes politiques lui apportent leur soutien ce vendredi, dont le maire de Lyon Grégory Doucet.