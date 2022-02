Un mois après la mise en examen d’une jeune mère de famille de 23 ans ayant fabriqué des milliers de faux pass sanitaires, une nouvelle affaire similaire éclate dans la région lyonnaise. Selon France Inter, une quinzaine de personnes, qui délivraient également des faux pass sanitaires, ont ainsi été arrêtées ces dernières semaines dans la métropole de Lyon.

Elles sont soupçonnées d’avoir écoulé 30.000 faux pass, revendus en moyenne 200 euros l’unité. Une des affaires a nécessité six mois d’enquête, après que les gendarmes ont découvert l’été dernier un faux pass sur le téléphone d’un homme suspecté de violences intrafamiliales en Haute-Savoie.

Les enquêteurs sont parvenus à retrouver la trace des faussaires, cachés derrière des profils anonymes, et résidant essentiellement dans la région lyonnaise. Ce réseau se révèle être composé de rabatteurs, de revendeurs et de pirates informatiques, dont un étudiant en école d’ingénieur informatique dans la métropole. Le 26 janvier, un réseau de faussaires, formé de huit Lyonnais, et soupçonné d’avoir fabriqué plus de 60.000 faux pass sanitaires, avait également été arrêté.