Si la plupart des Français parlent de pain au chocolat, dans le Sud Ouest on dit chocolatine. Si la défense de cette particularité régionale donne lieu à des affrontements amicaux entre les deux camps sur les réseaux, le 9 juillet 2020 dans un bar de Mimizan dans les Landes, le ton n’était pas à la blague.

Un prétexte à de la violence gratuite

Un Mimizannais de 21 ans a été condamné ce mardi à quatre mois de prison ferme pour avoir déclenché une bagarre avec des jeunes venus du Nord, rapporte Sud-Ouest​. Avec son groupe d’amis il les a interpellés sur leur façon de nommer la viennoiserie chocolatée. Leur réponse : pain au chocolat a été le prétexte pour s’en prendre violemment à eux.

« S’en suit un déchaînement de coups avec fracture de la mâchoire, dents déplacées et enfoncement du crâne », explique le quotidien régional. Le jeune homme n’a pas su vraiment expliquer son geste à l’audience, se retranchant derrière l’effet de groupe et l’influence de l’alcool et du cannabis.