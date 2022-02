Pour les plus de 600 kilomètres qui séparent la commune de Bort-les-Orgues en Haute Corrèze du Morbihan, les trafiquants de drogue avaient opté pour le camping-car. Jeudi dernier le véhicule à bord duquel se trouvent trois personnes est intercepté à la sortie de l’autoroute A89, racontent les gendarmes sur leur page Facebook et la fouille opérée par l’équipe cynophile de Limoges permet de découvrir 170 grammes d' héroïne​ et 240 grammes d’herbe de cannabis, dans la doublure des cloisons, pour une valeur à la revente estimée à 10.000 euros.

Le principal suspect en détention provisoire

Les gendarmes expliquent que c’est un simple contrôle routier réalisé en décembre qui les a poussés à placer le véhicule sous surveillance, après la découverte de cannabis. « L’enquête de plusieurs semaines permet d’établir que le conducteur, un jeune quadragénaire résidant à Bort-les-Orgues, a gardé des liens avec la Bretagne, son précédent lieu de résidence et qu’un trafic de drogue s’est mis en place entre le Morbihan et cette commune de Haute Corrèze », écrivent les gendarmes.

Le couple chez lequel la drogue devait être livrée a aussi été interpellé ainsi qu’un client en possession de 400 euros en liquide. Après sa garde à vue, le suspect considéré comme le principal trafiquant, a été présenté au parquet de Tulle et placé en détention provisoire. Ses supposés complices ont été placés sous contrôle judiciaire.