Selon une information de France Bleu Provence, une infirmière libérale de Cuers, dans le Var, a été mise en examen pour escroquerie aggravée, faux document et usage. L’infirmière est soupçonnée d’avoir fourni depuis le mois de juin dernier plusieurs centaines de faux pass sanitaires.

Interpellée par la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie d’Hyères, l’infirmière a reconnu les faits, et expliqué avoir agi par conviction plus que par l’appât du gain. Elle a été placée sous contrôle judiciaire et est interdite d’exercer son métier.