Nuit plus agitée encore que d’habitude du côté de la place Saint-Pierre à Toulouse. Vers 4 heures du matin, trois hommes se sont déchaînés sur la devanture du célèbre lieu de pèlerinage étudiant Chez Tonton. Les trois suspects ont utilisé des barres de fer, ou des pieds de biche, pour détruire la vitrine du vénérable établissement. Ils ont aussi menacé des employés qui assuraient la fermeture.

Les vandales – âgés de 20, 23 et 30 ans – ont été rattrapés par une patrouille de la police municipale au moment où ils prenaient la fuite dans une Clio. Ils ont ensuite été conduits au commissariat central et placés en garde à vue. Selon les premiers éléments de l’enquête, cette expédition punitive est liée à un différend qui a éclaté sur la place Saint-Pierre un peu plus tôt dans la soirée.

La patronne de Chez Tonton a déposé plainte.