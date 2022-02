Un homme, accusé de se livrer à un trafic de cannabis, à Lodève (Hérault), sera jugé devant le tribunal correctionnel de Montpellier le 21 avril prochain. Il a été interpellé samedi, par les gendarmes.​ Les militaires avaient été intrigués la veille par une odeur particulière, qui s’échappait d’une petite rue de cette commune rurale.

Les militaires de la gendarmerie ont alors effectué quelques recherches, pour tenter de localiser sa provenance, et ont réussi à identifier un logement. Le lendemain, une perquisition a permis aux forces de l’ordre de découvrir 257 pieds de cannabis, dans deux chambres, ainsi que tout le matériel nécessaire pour favoriser leur pousse.

Selon les gendarmes, l’homme a reconnu les faits de consommation, culture, et vente de produits stupéfiants. Les pieds de cannabis et le matériel ont été saisis et détruits.