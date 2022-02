Une adolescente, qui avait disparu, dans le Gard, depuis le 21 janvier, a été retrouvée, a indiqué dimanche Eric Maurel, le procureur de Nîmes.

La jeune femme, âgée de 16 ans, avait quitté le domicile familial, à Bagnols-sur-Cèze, et n’avait plus donné aucune nouvelle. Une enquête avait été ouverte pour tenter de retrouver sa trace, et ses proches avaient multiplié les appels à témoins.

Raisons de sa disparition inconnues

Selon le procureur de la République de Nîmes, « a priori, elle n’est pas blessée », mais des examens médicaux étaient en cours, dimanche, en fin d’après-midi. Pour l’instant, on ne sait rien des raisons et des circonstances de sa disparition. La jeune femme sera prochainement entendue par les enquêteurs, a indiqué Eric Maurel.