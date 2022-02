Il (Ils ?) en a gros et tient à le faire savoir. Un mystérieux corbeau sévit depuis la fin de l’année 2021 dans le Var, rapporte Var Matin. Le contenu des missives anonymes, rédigées en lettres capitales, évoque pêle-mêle une dénonciation de « cette nuisible classe moyenne molle, servitrice (sic) zélée du capitalisme », « parasites destructeurs d’espaces et de ressources naturelles », « moutons égoïstes », souhaitant mettre dehors « les bourgeois, touristes, jeunes, beaufs, non-provençaux, immigrés ». Au moins quelques dizaines de ces lettres, d’après les témoignages recueillis par Var Matin ont vraisemblablement été distribuées, même si, en l’absence de plainte, il est difficile de savoir réellement combien l’ont été. Ses cibles favorites : les voitures, boîtes aux lettres de chics villas et les motos. Plusieurs d’entre elles se terminent par la même formulation : « Mort aux cons décadents du consumérisme ».

Dans les Bouches-du-Rhône voisin, à Cassis, La Provence rapportait il y a 15 jours, le même phénomène, avec des lettres également mâtinées d’idées vaguement écologistes, protectionnistes, anticapitalistes et anti-immigrés.