Un adolescent de 16 ans est décédé samedi matin, à la suite d’un accident survenu dans la station de ski de Courchevel Moriond, en Savoie. Le garçon, qui skiait en compagnie de son père, a chuté sur une piste bleue, celle des « grandes bosses ».

Les secours ont été appelés vers 10h14, indique Le Dauphiné Libéré. Trois minutes plus tard, ils étaient sur place, tentant de réanimer l’adolescent qui, inconscient, a été héliporté vers l’hôpital de Chambéry. Il y est décédé peu après sa prise en charge.

La vitesse en cause?

La vitesse pourrait être en cause. Le garçon se serait fait surprendre par une bosse et aurait lourdement chuté, avance le quotidien régional. « Il allait vraisemblablement vite, il aurait perdu le contrôle », confirme le maire de Courchevel, sur France Bleu Pays de Savoie. Une enquête a été ouverte pour tenter d’en savoir plus sur les circonstances exactes de cet accident.