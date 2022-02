Selon des statistiques communiquées par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, 31 accidents de trottinette ont été recensés en 2021 par les autorités à Marseille​, contre 17 en 2019. Si aucun accident mortel n’est à déplorer, huit personnes ont été gravement blessées et ont dû être hospitalisées.

« Il y a toute une masse d’accidents qu’on ne voit pas car ils ne nous sont pas signalés, tempère la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri. Il y a donc une grande partie qui passe à la trappe. Et on reste sur un chiffre faible. » Elle ajoute : « On verbalise pour le moment ce qui est le plus flagrant. Mais je n’exclus pas d’organiser cette année des contrôles spécifiques. »