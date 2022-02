Deux enfants, âgés de 4 ans et demi, sont parvenus à s’échapper de leur école, par une porte qui est habituellement verrouillée, lundi après-midi, à Montpellier (Hérault), avant d’être retrouvés sains et saufs, peu de temps après, a appris 20 Minutes auprès du rectorat ce mercredi, confirmant les informations de Midi Libre.

Ils ont été retrouvés sur le quai F de la gare Saint-Roch, à quelque 300 mètres de leur école. C’est la Sûreté ferroviaire qui a remarqué ces deux enfants, livrés à eux-mêmes.

Un « dysfonctionnement »

« L’équipe [de l’école] a rapidement remarqué l’ouverture de cette porte, indique la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) de l’Hérault. Elle a procédé à un appel et constaté l’absence de deux enfants. La police municipale a été immédiatement alertée et les élèves ont été retrouvés sains et saufs dans les minutes suivantes. » Les familles « ont été aussitôt prévenues », poursuit la DSDEN.

Tout est mis en œuvre, actuellement, pour tenter de déterminer les circonstances de « ce dysfonctionnement », apprend-on, auprès de l’Education nationale. Un conseil d’école extraordinaire va avoir lieu, et la surveillance de la récréation sera renforcée.

Un rappel des règles de sécurité a aussi été effectué, en classe, avec les élèves. De son côté, la ville de Montpellier va également tenter de faire la lumière sur cette fugue.