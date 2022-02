De quoi perdre un peu de sa zénitude. Un homme de 40 ans a été interpellé lundi dans son appartement du quartier de la Faourette, à Toulouse, et placé en garde à vue pour exhibitionnisme. Les policiers ont été alertés par un habitant du quartier qui, dimanche, avait aperçu l’homme tout nu. Le témoin a produit une vidéo et signalé que ce n’était la première fois que ce voisin, dont le balcon donne sur une école, se montrait ainsi dans le plus simple appareil.

L’homme n’a qu’en partie reconnu les faits. Il a expliqué aux enquêteurs qu’il avait effectivement l’habitude de méditer nu dans son salon. Et, en l’occurrence, fenêtres grandes ouvertes. Il est finalement convoqué devant un délégué du procureur de la République qui va certainement l’appeler à recentrer ses chakras plus discrètement, pour ne plus troubler la sérénité du voisinage.