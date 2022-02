Presque une semaine s’est écoulée depuis la découverte du corps d’Amanda. L’autopsie de la jeune femme de 28 ans, qui a été retrouvée vendredi dans la salle de bains de l’appartement de son conjoint, dans le 19e arrondissement de Paris, a révélé qu’elle avait été étranglée. Son compagnon, un policier affecté au commissariat du Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis, est suspecté d’être l’auteur du féminicide par les enquêteurs du 2e district de police judiciaire, chargés des investigations. Il est depuis activement recherché. Mais sur les réseaux sociaux, des militantes féministes s’étonnent qu’aucun avis de recherche n’ait été diffusé pour retrouver cet agent qui s’est volatilisé avec son arme de service.

Ce fonctionnaire de 29 ans bénéficierait-il d’un traitement de faveur de la part de ses collègues ? « On traite ce dossier comme tous les autres, le fait qu’il s’agisse d’un policier ne change rien », balaie une source proche du dossier. Comme toutes les personnes recherchées dans le cadre d’une enquête de police judiciaire, Arnaud B. est d’ailleurs inscrit au FPR (Fichier des personnes recherchées), un fichier auquel ont notamment accès tous les policiers, gendarmes ou douaniers.

« Que ça soit un flic ou un civil, peu importe »

D’autre part, une fiche de recherche, consultée par 20 Minutes, a déjà été diffusée à tous les services de police. Elle comprend des informations comme une photo récente du suspect et de son véhicule, le motif pour lequel il est recherché, la conduite à tenir par les agents qui tomberaient sur lui, et le service à prévenir dans ce cas-là. Cette fiche n’a en revanche pas été diffusée publiquement. « Que ça soit un flic ou un civil, peu importe, on commence déjà par inscrire le suspect au FPR. C’est le parquet ou le juge d’instruction qui peut prendre la décision de lancer un appel à témoin si c’est opportun pour l’enquête. En l’occurrence, dans cette affaire, ils ont jugé que ce n’était pas utile », poursuit notre source.

Il faut dire que la police et la gendarmerie diffusent rarement ce type d’appel à témoin pour retrouver un suspect. Les enquêteurs commencent toujours leurs investigations en surveillant les lieux fréquentés par la personne en fuite, en s’intéressant à ses proches, à ceux qui seraient susceptibles de l’héberger. Ce n’est qu’en dernier recours, ou s’il existe un péril imminent – comme dans les affaires de terrorisme –, que les magistrats prennent la décision de lancer un appel à témoin. Car cette procédure nécessite des moyens importants. « Il faut ouvrir une salle de crise, explique un policier. Il faut de nombreux policiers pour répondre au téléphone, recueillir les éléments communiqués, faire le tri. Et après, il faut aller effectuer des vérifications. »

Demander l’aide de la population pour retrouver un suspect comporte d’autres risques. Les policiers redoutent que des personnes qui l’auraient reconnu tentent de le maîtriser eux-mêmes – risquant ainsi d’être blessées – ou de le lyncher.

Enquête administrative ouverte

Parallèlement aux investigations menées pour retrouver le policier suspecté du meurtre de sa conjointe, une enquête administrative a été ouverte par le préfet de police, Didier Lallement, indique à 20 Minutes la préfecture de police. Comme l’avait révélé BFMTV​, elle vise à savoir s’il y a eu des dysfonctionnements ou des manquements sur le fait que ce policier, connu pour sa fragilité psychologique et ses antécédents de violences conjugales, était toujours autorisé à porter une arme. Arnaud B. avait en effet été placé en garde à vue en octobre 2019 pour des violences sur sa compagne de l’époque. Il avait alors écopé d’une alternative aux poursuites.

Vendredi dernier, le gardien de la paix avait envoyé un SMS à son supérieur hiérarchique pour l’avertir qu’il ne viendrait pas travailler. Une patrouille de police s’était rendue à son domicile, rue David d’Angers, un peu avant 21h. Avec l’aide de la gardienne de l’immeuble, ils étaient rentrés à l’intérieur de son appartement. C’est là qu’ils ont découvert le corps sans vie d’Amanda. « C’était une artiste, a confié au Parisien son frère Charlie. Elle avait beaucoup de talent. Ma sœur était une fille passionnée de tout. Une jeune femme incroyable. Il faut que tout le monde le sache. »