Il était recherché depuis novembre 2020. Un homme suspecté de faire partie d’un groupe de criminels originaires des pays des Balkans, spécialisé dans le vol et le recel de diamants, a été interpellé samedi en Seine-Saint-Denis par les enquêteurs de la direction centrale de la police judiciaire, apprend 20 Minutes de source proche du dossier. Le fuyard, qui avait échappé à l’époque à un coup de filet, a été présenté au magistrat de la Jirs (juridiction interrégionale spécialisée) de Nancy, qui avait émis à son encontre un mandat d’arrêt, et placé en détention provisoire.

L’affaire commence en juin 2020. Des malfaiteurs spécialisés dans les escroqueries s’emparent, à Barcelone, d’un diamant d’une valeur de 12 millions d’euros. Les policiers espagnols demandent l’aide de leurs homologues français qui remontent très vite la piste de cette équipe, passée maîtresse dans la technique dite du «rip deal ». Les escrocs se font passer pour des acheteurs et donnent rendez-vous aux vendeurs dans des hôtels de luxe afin de les mettre en confiance. Au moment de la transaction, ils parviennent à subtiliser la pierre précieuse, soit en payant avec des faux billets, soit en remplaçant la boîte qui le contenait par un contenant vide, ou en substituant le bien par un faux.

Extrêmement prudent

Cette équipe de malfaiteurs chevronnés est ainsi soupçonnée d’avoir utilisé cette méthode pour mettre la main sur un diamant d’une valeur de 4,5 millions d’euros à Cannes. Plusieurs membres sont alors localisés en France. La Jirs de Nancy ouvre une information judiciaire des chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et d’escroquerie en bande organisée. Les enquêteurs de la PJ de Besançon et de Nice, et de l’Office central de répression de la grande délinquance financière, à qui ont été confiées les investigations, interpellent en novembre 2020 une douzaine de suspects à Bondy en Seine-Saint-Denis, au Perreux-sur-Marne dans le Val-de-Marne et à Besançon.

Mais l’un d’eux manque à l’appel. Les magistrats délivrent un mandat d’arrêt et demandent aux policiers de la brigade nationale de recherche des fugitifs, qui dépend de l’Office central de lutte contre le crime organisé, de retrouver sa trace. Une tâche compliquée tant le suspect est prudent. « Il vivait sans contact avec sa famille, sans communiquer. Ce sont des gens rompus à déjouer les techniques policières. Il vivait dans un certain confort mais en prenant d’extrêmes précautions pour se déplacer ou communiquer », confie à 20 Minutes une source policière. En s’intéressant à son entourage familial, les policiers retrouvent samedi le fugitif à Rosny-sous-Bois et l’interpellent.

Lors de son arrestation, il a présenté de faux papiers bulgares et prétendu ne pas être l’homme recherché. Le suspect, qui n’a jamais été condamné en France mais qui est connu de la justice dans d’autres pays européens, notamment en Suisse, a été transféré dans les locaux de la PJ, à Nanterre, où il a finalement décliné sa vraie identité. Les investigations concernant ces affaires de vols de diamants sont toujours en cours.