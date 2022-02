Ce jeudi, les agents de la douane azuréenne cherchent à donner à des associations caritatives plusieurs tonnes d’agrumes saisies. Selon les informations de Nice-Matin, les douaniers ont intercepté près de Menton, un camion qui transportait des fruits, des légumes… Et du cannabis. Au total, 294 kg de stupéfiants ont été découverts dans un chargement d’oranges.

Le chauffeur, qui a fait demi-tour à la vue des policiers, se dirigeait vers l’Italie et venait d’Espagne. Après une rétention douanière, il a été confié à la police judiciaire de Nice et son véhicule a été confisqué. Le conducteur a ensuite été mis en examen pour détention et transport de produits stupéfiants par un juge d’instruction. Le quotidien local précise que ce ressortissant italien a été placé en détention provisoire.