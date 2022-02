Un chauffeur de bus de 44 ans a été poignardé, mercredi aux alentours de 17h à Avion, dans le Pas-de-Calais, apprend 20 Minutes de source policière. Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur, qui travaille pour la société Tadaoa, a demandé à un passager qui était entré dans le véhicule avec un joint de l’éteindre. Le ton est monté et le fumeur de cannabis l’a poignardé à trois reprises, au dos et au bras, avant de prendre la fuite. La victime a été prise en charge par le Samu et transportée à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Béthune, confiée à la sûreté départementale. Les conducteurs du réseau comptent exercer leur droit de retrait, ce jeudi, indique France Bleu. Aucun bus ne devrait quitter les dépôts d’Hénin-Beaumont, Bruay, Lens et Béthune.