C’est un joli coup de filet. Ce mercredi matin, le parquet de Bordeaux​ a annoncé l’arrestation d’une équipe de malfaiteurs spécialisée dans les vols de monnayeurs de boulangerie. Cette équipe, composée de cinq hommes et d’une femme, avait braqué pas moins de 35 commerces sur tout le territoire national (notamment à Nîmes, Banyuls, Pamiers, Montauban, Bordeaux, Toulouse,Marseille, Annecy) depuis le mois d’avril 2021.

Les voleurs utilisaient toujours le même mode opératoire selon les enquêteurs. Ils entraient par effraction la nuit, rampaient au sol pour éviter d’être détectés et s’emparaient du numéraire contenu dans les caisses automatiques des boulangeries. La vitesse d’exécution des vols et les précautions des auteurs impliquaient des repérages préalables pour cibler les victimes.

Placés en détention provisoire

Les policiers ont fini par les interpeller après un nouveau périple détecté en Haute-Savoie fin janvier. Six individus ont été arrêtés. La Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Bordeaux a ouvert une information judiciaire pour « vols en bande organisée et association de malfaiteurs ». Tous les membres de l’équipe ont été mis en examen et placés en détention provisoire.