Le rendez-vous n’était qu’un prétexte. Vendredi soir à Toulouse, une jeune femme de 20 ans est tombée dans un piège. Elle devait retrouver un ado de sa connaissance. Et si quand elle s’est garée, vers 21h30 route de Seysses, le garçon de 15 ans était bien là, elle s’est vite aperçue qu’il n’était pas venu seul. Deux autres individus ont surgi et se sont assis sur la banquette arrière. Le trio a d’abord menacé l’automobiliste en brandissant des couteaux et une arme de poing. Ils l’ont aussi frappée dans l’habitacle, puis à terre, à coups de pied, après l’avoir extirpée. Ils ont fini par prendre la fuite avec sa voiture.

Le lendemain, l’automobile déclarée volée a été repérée, avec trois personnes à bord, par une patrouille de la brigade spécialisée de terrain (BST) du Mirail. L’ado de 15 ans et deux jeunes de 19 ans, correspondant au signalement donné par la victime, ont été placés en garde à vue par les enquêteurs de la sûreté départementale. Les deux majeurs ont été déférés au parquet lundi, en vue d’une comparution immédiate.