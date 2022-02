La SPA de Montpellier (Hérault) a porté plainte, après la découverte d’une chienne, portant de nombreuses marques de brûlures sur tout le corps et souffrant d’une fracture de la face. C’est un passant qui a retrouvé l'animal, le 27 janvier, « dans un état de grande souffrance », déplore l’association. « On a l’habitude, malheureusement, mais, franchement, on a été très choqué », confie ce mardi matin à 20 Minutes Annie Bénézech, la directrice du refuge de Villeneuve-lès-Maguelone.

La chienne a été prise en charge par l’équipe du refuge héraultais, il y a quelques jours. Selon l’association, les lésions dont elle souffre sont compatibles « avec des projections de braises ou un produit inflammable qui lui aurait été jeté dessus ».

« On a voulu la tuer »

« La chienne avait une fracture de la face, on a voulu la tuer et lui mettre le feu, poursuit la directrice de la SPA de Montpellier. Elle avait encore des flammes incandescentes sur le corps, lorsque la vétérinaire l’a récupérée. » Lundi soir, « elle a mangé », alors qu’elle n’y parvenait plus. Une bonne nouvelle, même si elle n’est pas encore tirée d’affaire.

Une enquête est en cours, pour tenter de retrouver le ou les auteurs. La SPA de Montpellier appelle, par ailleurs, aux dons, pour poursuivre son travail.