Samedi, de nombreux promeneurs avaient décidé d’aller prendre l’air dans les Pyrénées. C’est le cas d’un couple de l’agglomération toulousaine qui s’était mis en tête d’arpenter les pentes encore enneigées du pic du Cagire, au sud de la Haute-Garonne, non loin de la station du Mourtis. Pour cette sortie en montagne, ils avaient chaussé leurs raquettes.

Mais arrivée du côté du Pas de l’Ane, la randonneuse a chuté sur plus de 200 mètres dans un couloir de neige. « Elle s’est fait une entorse au genou et s’en sort miraculeusement », insiste le major Sébastien Lucéna du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Luchon. Ses membres ont réussi à les géolocaliser, mais impossible d’intervenir en hélicoptère à cause de la nuit. Ils ont dû aller les secourir à pied.

Etre préparé techniquement

« Ils n’ont pas fait demi-tour alors qu’ils auraient dû. Ils n’étaient pas équipés pour, n’avaient ni crampons ni piolets pour poursuivre en secteur de haute montagne. L’activité de raquettes a explosé ces derniers temps, les gens considèrent cette activité comme tranquille. Mais quand on part, si on descend il faut s’assurer que l’on peut remonter et être préparé techniquement, avoir aussi un détecteur de victime d’avalanche, une pelle », rappelle le gendarme.

Pour ce dernier, il ne s’agit pas d’interdire la randonnée mais « faire de la pédagogie et de la prévention » sur règles à respecter.