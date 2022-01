Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a révélé dimanche soir qu’un homme et une jeune femme de 18 ans étaient mis en examen et incarcérés pour tentative de meurtre commise vendredi soir à Voiron (Isère). Peu avant minuit ce soir-là, les services de police ont été contactés par un homme qui signalait que sa voisine venait d’être victime de coups de couteau.

Ceux-ci auraient selon lui été donnés par un individu de 18 ans que l’homme hébergeait à son domicile, avec une jeune fille du même âge, tous les deux se trouvant « en difficultés sociales ». La victime, âgée de 20 ans, était transportée en urgence à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. Son état de santé est désormais stabilisé mais il reste « préoccupant ». Et pour cause, celle-ci a subi « une vingtaine de coups de couteau dans le dos, le thorax, l’abdomen et à la tête ».

La victime n’a pas encore pu être auditionnée

Les policiers du commissariat de Voiron ont interpellé dans la nuit de vendredi à samedi les deux mis en cause, qui ont été placés en garde à vue. Les premières investigations et auditions indiquent qu’ils ont tous les deux voulu récupérer des vêtements chez la voisine de l’homme qui les hébergeait, qui se trouvait être l’ex-petite amie du jeune homme. Une dispute a alors éclaté entre les trois personnes et le jeune homme aurait poignardé son ancienne compagne. Le mis en cause est connu de la justice pour des violences et dégradations, mais pas pour des violences conjugales.

Le parquet a ordonné l’ouverture d’une information et a fait déférer les deux mis en cause devant le juge d’instruction. Ce dernier les a mis en examen pour tentative de meurtre sur concubin pour le jeune homme, et tentative de meurtre pour la jeune femme. Ils ont l’un et l’autre été incarcérés à l’issue de leur présentation devant le juge des libertés et de la détention, et ils encourent respectivement la réclusion criminelle à perpétuité et 30 ans de réclusion criminelle. La victime n’a pas encore pu être auditionnée et « de nombreux points doivent encore être vérifiés par le magistrat instructeur ».