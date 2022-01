La mère de l’enfant de dix ans tué à coups de couteau et retrouvé dans une valise cette semaine en Seine-et-Marne a été mise en examen dimanche pour homicide volontaire et écrouée, a annoncé la procureure de Meaux. Au cours des deux jours de garde à vue qui ont suivi son arrestation vendredi, la femme de 33 ans « ne s’est pas expliquée sur les faits, qu’elle a éludés » et s’est montrée « évasive » sur ses agissements après le décès de son fils, a relaté dans un communiqué la procureure Laureline Peyrefitte.

Les enquêteurs ont toutefois réuni à ce jour contre elle « des indices graves et concordants de la commission du meurtre de son enfant » mercredi dans la matinée, a dit le parquet. La mère « aurait ensuite transporté l’enfant dans une valise appartenant au couple parental, pour le déposer dans une benne à gravats, avant de revenir nettoyer sa maison et jeter divers objets ayant servi au nettoyage dans une poubelle du voisinage », a décrit la procureure.

Interpellée avec un couteau ensanglanté

Inquiet de ne trouver personne au domicile en rentrant du travail, le père de famille a signalé la disparition de sa femme et de leur fils mercredi soir. Les importantes opérations de recherches ont abouti, jeudi matin, à la macabre découverte du corps de l’enfant recroquevillé à l’intérieur d’une valise à roulettes, à une centaine de mètres de la maison. L’autopsie montre qu’il a été « tué au moyen d’une arme blanche, couteau », selon le parquet.

La mère a été interpellée le lendemain matin chez sa sœur à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), à une trentaine de kilomètres des lieux des faits. Elle avait avec elle un couteau ensanglanté, qui doit encore être analysé. La femme ne « présente pas d’antécédents psychiatriques établis » mais des proches ont fait état de « comportements parfois incohérents », a rapporté Laureline Peyrefitte.