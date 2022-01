Grosse frayeur ce mercredi dans le hangar où sont fabriqués les chars du Carnaval de Nice, à l’est de la ville. Pour une raison encore inexpliquée, celui du roi des animaux, le thème choisi cette année, a pris feu lors de son montage sans faire de blessé. Mais le déroulé de la manifestation, programmée du 11 au 27 février, ne sera pas impacté, selon le maire Christian Estrosi.

Grâce au sang-froid et a l’intervention de nos Carnavaliers et au soutien de nos pompiers, un incendie lors du montage du char du roi a été rapidement maîtrisé.

Et grâce à leur savoir-faire, sa Majesté pourra bien être présente le 11 février pour l’ouverture du #Carnaval pic.twitter.com/J7eAiJCSiP