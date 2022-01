Trois hommes de 18, 19 et 20 ans, seront jugés en avril, devant le tribunal correctionnel de Montpellier (Hérault), pour des violences et des humiliations infligées à un homme de 21 ans, dans la nuit du 25 au 26 décembre, à Montpellier, ont indiqué les services de police à 20 Minutes, confirmant une information du Midi Libre.

La victime avait fait connaissance avec les suspects le 24 décembre, alors qu’il fumait une cigarette en bas de sa résidence étudiante. Le lendemain, les suspects avaient rejoint le jeune homme, qui avait proposé de leur offrir l’hospitalité. Ils avaient notamment bu des bières, et joué à des jeux vidéo ensemble.

Brimades et humiliations

Mais la soirée a dégénéré. Un suspect est accusé d’avoir porté un coup dans le dos de la victime, qui a chuté, avant d’être frappée au sol. Ils sont soupçonnés de l’avoir obligée à se mettre en sous-vêtement, de lui avoir fait subir des brimades et des humiliations. La victime dit avoir été menacée avec un couteau et des armes de poing. Les suspects sont accusés d’avoir filmé la scène et de l’avoir postée sur Snapchat.

Ils ont fini par quitter les lieux, non sans avoir emporté des objets de valeur. La victime s’est réfugiée sur le balcon, appelant à laide, des passants ont ainsi pu prévenir la police. Des investigations ont permis d’interpeller les suspects, des marginaux, le 6 janvier dernier. Ils reconnaissent les faits, en minimisant, toutefois, leurs agissements.