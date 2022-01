Samedi après-midi, les membres de la brigade spécialisée de terrain sud de Toulouse effectuaient une patrouille lorsqu’ils ont repéré un conducteur en train de commettre une infraction au Code de la route, au niveau de l’avenue de Lespinet, dans le quartier Montaudran.

Ils ont alors procédé à son contrôle et se sont aperçus que son véhicule n’était pas vide. A l’intérieur, l’automobiliste avait une cargaison pour le moins illicite. Les policiers ont trouvé en effet huit kilos de résine de cannabis​ et trois kilos d’herbe.

Une grosse prise que les policiers ont décidé d’exploiter. « L’interpellation de cet individu placé sous surveillance policière a alors amené l’interpellation et le placement en garde à vue de six autres individus. Les perquisitions ont permis de découvrir et saisir une arme à feu, de l’argent et au total 15 kg de matière stupéfiante », indique le syndicat policier Alliance.