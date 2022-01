Elles étaient en train de fermer les portes de la maison de santé de Borderouge, à Toulouse, lorsqu’une jeune femme est arrivée pour leur demander un document. Les deux infirmières, chargées de la vaccination, ont essayé de répondre à sa demande, mais au regard de son agressivité, ont décidé de lui demander de sortir.

Refusant de s’en aller, elle a alors assené des coups de pied et de poings aux soignantes, avant de se saisir d’un ordinateur et de prendre la fuite vers le métro. L’une des deux infirmières l’a suivie et a tenté de récupérer le portable. Mais arrivée à la station, la fuyarde s’en est prise à elle, l’a étranglée avant de casser l’ordinateur selon une source policière.

Appelées, les forces de l’ordre ont interpellé la jeune femme de 24 ans. Elle a été placée en garde à vue. Quant aux deux infirmières, elles ont décidé de porter plainte pour « violences aggravées ».