Les faits se sont déroulés ce vendredi matin au collège Jules-Lagneau, à Metz. Une vingtaine d’élèves étaient en plein cours de sport dans un gymnase lorsqu’un de leurs anciens camarades a surgi dans le bâtiment. Il a alors insulté avant de frapper leur professeure de sport âgée de 51 ans, rapporte France Bleu Lorraine Nord.

L’enseignante a été défendue par ses collègues et l’agresseur a vite été stoppé, avant d’être interpellé. Agé de 12 ans, il avait été exclu de l’établissement il y a deux mois pour insultes et menaces. La victime va déposer plainte, selon la radio locale, et le directeur académique va saisir le procureur de la République.