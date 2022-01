C’est la victime elle-même qui donné l’alerte, en août dernier. Un couple a été interpellé mardi dans la banlieue lyonnaise, soupçonné d’avoir piraté le compte professionnel d’une infirmière pour générer plus d’un millier de faux pass sanitaires, a appris 20 Minutes auprès de la gendarmerie. Tous deux ont été mis en examen et l’homme placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Bordeaux compte tenu de l’ampleur du dossier et les investigations confiées à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP).

L’enquête a débuté dans le courant de l’été après le signalement d’une infirmière libérale exerçant au Taillan-Médoc, en Gironde. Cette dernière s’est aperçue qu’en quelques jours, son compte professionnel dédié à la vaccination contre le Covid-19 avait généré plus d’un millier de faux sésames. Soit bien plus que ce qu’elle avait réellement effectué. Selon la gendarmerie, les investigations s’avèrent « complexes » et « minutieuses » car les pirates ont pris de multiples précautions et utilisé notamment des logiciels d’anonymisation.

Lors de leur perquisition, les gendarmes ont découvert au domicile du couple une arme de poing, une vingtaine de téléphones portables mais également « un très grand nombre de supports numériques ». Autant d’éléments qui laissent envisager un trafic de plus grande ampleur.