Une agression​ gratuite, violente, et rétrospectivement assez effroyable. Une dame âgée a été frappée mardi soir, vers 22 heures, dans le quartier des Chalets à Toulouse alors qu’elle promenait son chien. La préfecture de la Haute-Garonne, confirmant les informations de La Dépêche du Midi, indique que l’homme interpellé juste après, notamment grâce à l’intervention de passants, n’est autre de Jérémy Rimbaud.

Il est plus connu sous les surnoms de « cannibale des Pyrénées » ou « cannibale de Nouilhan » pour avoir tué en 2013, dans ce petit village des Hautes-Pyrénées, un agriculteur nonagénaire dont il a cuisiné et mangé le cœur et la langue. Déclaré irresponsable, le meurtrier était interné à l’hôpital psychiatrique Gérard-Marchant de Toulouse dont il s’est évadé mercredi après-midi.

Réinterné immédiatement

L’ancien militaire, atteint d’un syndrome de stress post-traumatique après une mission en Afghanistan et cible d’un délire paranoïde, n’a donc mis que quelques heures avant d’être rattrapé par ses vieux démons. Selon le quotidien régional, mercredi soir comme en 2013, il a frappé à la tête avec une barre sa nouvelle victime. L’état de cette dernière, traumatisée, n’inspire toutefois pas d’inquiétude selon la préfecture.

Jérémy Rimbaud a été réinterné d’office dès son identification. L’hôpital Marchant confirme qu’il avait quitté les lieux mercredi « en milieu de journée ». Il précise que ce départ avait entraîné « la mobilisation immédiate des équipes du centre hospitalier, puis celle des forces de l’ordre ». Enfin, l’établissement psychiatrique et ses équipes expriment « leur vive émotion et toute leur compassion à l’égard de la victime et de ses proches ».