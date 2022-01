Pour Jean-Michel Blanquer, c’est « un drame qui touche toute la communauté éducative ». Quatre lycéens, trois mineurs et une jeune majeure, sont morts mercredi, restés prisonniers de leur voiture tombée dans un lac du Jura.

Un cinquième occupant de la voiture est miraculeusement parvenu à s’extraire du véhicule et à donner l’alerte, a précisé Lionel Pascal, procureur de la République de Lons-le-Saunier, confirmant des informations du quotidien régional Le Progrès.

La victime la plus jeune avait 15 ans

Les cinq jeunes étaient scolarisés au lycée de Champagnole, commune jurassienne située à une vingtaine de kilomètres au nord-est des lieux de l’accident, selon David Philot, préfet du Jura, qui a évoqué un accident « dramatique » qui « nous touche tous ». La plus jeune victime était âgée de 15 ans.

Le drame s’est produit en fin d’après-midi, alors que leur véhicule circulait sur la route longeant le lac de Chalain, le plus grand du Jura, à l’est de Lons-le-Saunier. La chaussée était très « verglacée », une « véritable patinoire ». La route se situe en surplomb du lac, bordée par « une pente assez raide et assez boisée », a expliqué Lionel Pascal. Le véhicule a fait « une chute d’une dizaine de mètres avant de finir dans le lac », précise France Bleu. Elle est passée « au seul endroit où il n’y avait pas d’arbre, en a tout de même heurté légèrement un, ce qui n’a pas suffi pour changer sa course et elle est tombée dans l’eau », a indiqué le procureur.

Des pompiers et des gendarmes rapidement sur place

Le rescapé a « prévenu quelqu’un qui passait par là, cette personne a ensuite alerté les secours », a poursuivi le magistrat. Le lycéen a ensuite été pris en charge et hospitalisé. Une patrouille de gendarmerie a pu « très rapidement arriver sur les lieux (…) Les gendarmes se sont jetés à l’eau pour extraire les occupants du véhicule mais n’y sont pas parvenus ». Arrivés eux aussi très rapidement sur les lieux, les pompiers n’ont pas davantage réussi à sauver les occupants du véhicule. Les quatre corps ont été acheminés vers l’hôpital de Lons-le-Saunier. Une enquête de gendarmerie a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame, selon le procureur.

Face à ce terrible drame, les politiques n’ont pas manqué de réagir. « Je veux exprimer ma peine et adresser toutes mes pensées aux familles et aux proches des lycéens », a ainsi tweeté dans la soirée le ministre de l’Education nationale. « Les services de l’État sont pleinement mobilisés auprès de l’entourage des victimes », a assuré Jean-Michel Blanquer. « Mes pensées vont aux familles des victimes et toute la communauté éducative du lycée Paul-Emile Victor de Champagnole », a également réagi Marie-Guite Dufay, présidente PS de la Région Bourgogne Franche-Comté. « Tout le monde est atterré », a déclaré de son côté le maire de Champagnole, Guy Saillard. L’élu ignorait l’identité des jeunes victimes, les internes n’étant selon lui pas originaires de Champagnole mais de communes des environs.