Entre 2017 et 2019, une Toulousaine a perçu le revenu de solidarité active​ (RSA) versé par la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Sauf qu’au lieu de résider en permanence en France, elle passait beaucoup de temps à l’étranger, souvent plus de trois mois par an, ce qui annule les droits et est considéré comme une fraude.

Une anomalie dont s’est rendu compte le conseil départemental de la Haute-Garonne, qui a décidé de saisir le procureur de la République de Toulouse en novembre dernier. Les policiers chargés de l’enquête ont convoqué cette allocataire de 63 ans. Devant eux, elle s’est présentée comme une artiste, donnant des cours à l’étranger. Elle a plaidé sa bonne foi, indiquant qu’elle pensait devoir respecter la règle de résidence en France... mais uniquement la première année. Elle a commencé à rembourser, mais devra tout de même s’expliquer devant un juge dans un an.