Le jeune homme de 26 ans, soupçonné de meurtre dans le métro de Marseille et interpellé mercredi dernier, a été mis en examen et placé en détention provisoire ce samedi, a indiqué Dominique Laurens, procureure de la République.

Les faits remontent au début de soirée du vendredi 7 janvier. Il était 20h45 environ, lorsqu’un jeune homme et sa compagne prennent le métro, station Notre-Dame-du-Mont. Celle-ci reconnaît alors un jeune homme qui, une heure plus tôt, avait tenté, sans succès, de lui voler par la ruse son téléphone dans ce même lieu. Son compagnon décide alors de l’aborder et reçoit deux coups de couteau, un l’atteignant mortellement.

Un second individu, qui accompagnait le principal mis en cause, est toujours recherché.