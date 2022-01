Ce dimanche, peu après 15 heures, les sapeurs pompiers de la Haute-Garonne reçoivent l’appel d’un homme qui indique qu’il a tiré sur sa femme et l’a blessée au niveau de la jambe sur la commune de Villemur-sur-Tarn, au nord de Toulouse.

Les gendarmes sont prévenus et à leur arrivée sur place, le mari d’une quarantaine d’années tente de suicider en retournant l’arme contre lui. Il atteint la mâchoire et est grièvement blessé lorsque les secours arrivent sur place et le prennent en charge. Tout comme sa femme, sans que leurs pronostics vitaux ne soient engagés.

Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide sur conjoint et confiée à la brigade de recherches de la compagnie Toulouse Saint-Michel.