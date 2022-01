L’histoire commence avec une tentative banale de vol de téléphone portable dans le métro marseillais. La victime, une jeune femme, parvient à échapper à ses deux agresseurs en conservant son téléphone, mais serait revenue un peu plus tard dans le métro avec son compagnon, selon une source policière citée par France 3. Or, les deux voleurs sont encore présents dans la station. Une altercation éclate rapidement, et l’un des agresseurs poignarde le compagnon au thorax à deux reprises.

Les deux agresseurs se seraient alors enfuis en scooter. Parvenu à remonter l’escalator de la station Notre-Dame-du-Mont (6e) avant de s’effondrer, le jeune homme de 25 ans, sévèrement touché, a été pris en charge par les marins-pompiers de Marseille, avant d’être transporté à l’hôpital de la Timone. Il a succombé à ses blessures dans la nuit.

Une enquête a été confiée à la police judiciaire, qui a pu interroger les témoins et la compagne de la victime, et doit exploiter la vidéosurveillance du métro.