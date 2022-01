« Haribeuh ce n’est pas bon à notre avis, ni pour les grands ni pour les petits. » Telle est la conclusion de la gendarmerie du Vaucluse après avoir saisi sur un point de deal de Sorgue plusieurs dizaines de pochons de cannabis détournant le nom et la typographie de la célèbre de marque de bonbon. Une attention pas vraiment au goût du directeur marketing de Haribo.

Contacté par France Bleu Gard, département où Haribo est implantée notamment avec son musée, celui-ci a réagi : « On est là pour donner du plaisir gustatif aux petits et aux grands. Et sûrement pas pour servir de faire-valoir pour ce genre de produits. » Et d’ajouter au micro de la radio publique : « On intentera une action juridique si on arrive à identifier la personne à l’origine de ce détournement de notre marque ».

Et pour finir, je vous donne le slogan détourné : « Haribeuh c’est beau la vie, y’a de la weed et du teushi », promettaient les pochons