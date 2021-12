Au lendemain de l'arrestation d’une femme qui a foncé sur des passants à bord de sa voiture à Marseille, on en sait un peu plus sur les circonstances de ces faits qui n’ont fait heureusement aucun blessé. Selon le parquet de Marseille en charge de l’enquête interrogé par 20 Minutes, la piste terroriste a été écartée et l’automobiliste a été hospitalisée de force.

Cette femme avait été interpellée route de la Gineste vers 14h30, engendrant une interruption de la circulation. Les démineurs avaient par ailleurs inspecté son véhicule, sans rien trouver de suspect. Le parquet avait immédiatement demandé une expertise psychiatrique de la principale suspecte.