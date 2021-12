284 kg de cannabis, 600 pieds, et plus de 2 millions d’euros en espèce… C’est une saisie inhabituellement importante qu’ont réalisée les gendarmes de Rouen le 13 décembre. Dans cette affaire, onze personnes ont été interpellées en Normandie et en région parisienne. Elles ont été mises en examen par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evreux, indique la gendarmerie ce mardi dans un communiqué. Au total, neuf d’entre elles ont été placées en détention provisoire, et les deux autres sous contrôle judiciaire.

Tout a commencé en mai dernier par un banal contrôle routier du peloton motorisé de Courbépine, dans l'Eure. Dans un fourgon, les motards découvrent une importante quantité d’engrais destiné à la culture intérieure de cannabis. Ils saisissent également divers documents, dont une carte bancaire. Les investigations menées par les gendarmes de l’Eure les amènent à découvrir assez rapidement, dans ce département et dans la Sarthe, plusieurs sites de production d’herbe de cannabis.

Lors des perquisitions, ils mettent la main sur 284 kg d’herbe, plus de 600 pieds, et sur une douzaine d’armes à feu. Au cours de l’opération, cinq personnes sont placées en garde à vue, dont quatre seront ensuite écrouées.

Des As de la finance

Face à l’ampleur de la découverte, le parquet d’Evreux demande l’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction. Une cellule nationale d’enquête, regroupant des enquêteurs de la SR de Rouen, du groupement de gendarmerie départementale de l’Eure et du Groupe interministériel de recherches (GIR) de Rouen, est créée.

Après des mois d’investigations, les enquêteurs parviennent à identifier plusieurs personnes suspectées d’être à la tête du volet « blanchiment » de ce trafic de stupéfiants. Le 13 décembre, les militaires passent à l’action et interpellent huit autres personnes, domiciliées principalement en région parisienne. Certaines d’entre elles travaillent la finance. Elles utilisaient, selon les enquêteurs, leur connaissance fine des techniques de placement pour blanchir l’argent de la drogue.

Les gendarmes poursuivent leur enquête et perquisitionnent deux coffres de banque. A l’intérieur, ils découvrent plus de 2 millions d’euros en espèces. Une somme qui a aussitôt été saisie, dans l’attente du jugement. Six autres personnes, interpellées lors de cette opération, ont été présentées au magistrat instructeur. Elles ont toutes été mises en examen. Cinq d’entre elles font l’objet d’un placement en détention provisoire. Quant à la sixième, elle est placée sous contrôle judiciaire.