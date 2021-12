Des fichiers informatiques tenus par leurs responsables hiérarchiques qui indiquaient quels policiers municipaux étaient vaccinés ​ou non contre le Covid-19, et lesquels parmi eux ont été infectés, ne nécessitant qu’une seule dose. Telle serait la pratique au sein de la ville de Marseille, qui a poussé l’union syndicale des professionnels de la police municipale à saisir la commission nationale informatique et libertés (CNIL), au nom de la violation du secret médical, selon une information de Marsactu.

Le dossier est en cours d’instruction, mais la ville de Marseille, interrogée par nos confrères, a indiqué avoir demandé la suppression d’un tel fichier, ouvert, selon la municipalité, afin de faciliter la prise de rendez-vous des policiers municipaux dans les centres de vaccination de la ville.