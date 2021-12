L’interpellation d’un jeune homme de 17 ans, mi-décembre, va certainement mettre fin à une série d’incendies de véhicules perpétrés sur la commune de Tourcoing, près de Lille, dans le Nord. Le suspect a reconnu de nombreux faits lors de sa garde à vue a-t-on appris, lundi, auprès de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Nord.

Le 15 décembre dernier, dans la soirée, pompiers et policiers étaient intervenus pour l’incendie d’un véhicule Peugeot 207, rue du Brun Pain, à Tourcoing. Un fait plutôt banal mais récurrent sur le secteur puisque deux autres voitures avaient subi le même sort au début du mois de décembre.

Mis en cause dans 11 feux de véhicules depuis 2019

Les policiers de Tourcoing ont donc mené leur enquête en exploitant notamment les enregistrements de caméras de vidéoprotection. Les images leur ont permis d’identifier un suspect, un jeune homme de 17 ans habitant la commune.

Celui-ci a été interpellé dans la foulée et placé en garde à vue. Lors de ses auditions, l’adolescent a reconnu les trois incendies les plus récents. Sauf que les éléments recueillis par les policiers au cours de leurs investigations ont permis de relier le suspect à 8 autres incendies de véhicules commis entre 2019 et 2020.

Néanmoins, la procédure a été suspendue après qu’un examen psychiatrique a révélé « des troubles psychiques manifestes ayant altéré son discernement ». L’adolescent a été hospitalisé d’office au centre hospitalier Dron à la demande du parquet. Il sera réentendu à sa sortie de l’hôpital.