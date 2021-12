Des armes en quantité, de la drogue de qualité. La police marseillaise ont saisi six fusils d’assaut et une centaine de kilos de produit, rapporte La Provence. En enquêtant sur les filières logistiques du plan stup de Campagne-Lévêque, les policiers sont parvenus à remonter sur différents logements « nourrices », situés dans l’Ouest marseillais, sur la Côte-bleue et à Berre, notamment.

Au cours de cette opération menée en début de semaine dernière, huit personnes ont été interpellées puis déferrées, précise le quotidien régional.