On est bien loin de la magie de Noël. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le père Noël géant qui était installé au pied des remparts de Vannes a été volé. En plus du gros bonhomme rouge gonflable, qui fait 8 mètres de haut, le ou les mauvais plaisantins ont également dérobé le gonfleur. Un avis de recherche a été lancé pour retrouver le père Noël et une plainte va être déposée par l’association de commerçants Cœur de Vannes qui avait financé son achat.

Le week-end dernier, les festivités de Noël avaient déjà été perturbées dans la préfecture du Morbihan avec l’intrusion de manifestants anti-pass sanitaire dans le marché de Noël. Une salariée et un commerçant de Cœur de Vannes ont été blessés dans la bousculade. Ils ont déposé plainte pour blessures et dégradations.