Les quantités des drogues découvertes sont impressionnantes, elles constituent même un record. Les enquêteurs de l’Office antistupéfiants ont réalisé une saisie de 1,4 tonne de cocaïne dans plusieurs communes de Martinique​ en fin de semaine dernière, a annoncé mardi le parquet de Fort-de-France.

Six hommes ont été interpellés et mis en examen pour importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et détention illégale d’armes. L’enquête menée sous l’autorité de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort-de-France et entamée en 2018 a permis aux enquêteurs de mettre également la main sur 40 kg de résine de cannabis, 9 armes de poing et un fusil de gros calibre.

« Ce n’est pas un coup du hasard »

« C’est une belle affaire judiciaire. Elle relève d’un vrai travail des enquêteurs », a déclaré Clarisse Taron, procureure de Fort-de-France. « Ce n’est pas un coup du hasard ». La marchandise était destinée au marché français et européen. Sa valeur à la revente a été estimée à 45 millions d’euros.

Les six trafiquants présumés interpellés sont âgés de 39 à 56 ans. Tous sont connus de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants. Deux d’entre eux ont été condamnés par le passé à des peines de 12 et 6 ans de prison pour des faits similaires. « Il s’agit de personnes expérimentées et en récidive qui se livraient à de la délinquance très organisée », a commenté la procureure.

De nombreuses saisies au deuxième semestre

Présentés à un juge d’instruction lundi après-midi, les six suspects ont été placés en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos, dans le centre de l’île.

En Martinique, les forces de l’ordre ont multiplié les saisies d’importance au deuxième semestre. Environ 4,5 tonnes de cocaïne ont été interceptées en provenance ou sur le territoire martiniquais depuis le mois de juin 2021.