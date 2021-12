Que s’est-il passé dans l’appartement ? Un garçon de cinq ans est décédé hier dans un appartement d’Istres ( Bouches-du-Rhône) malgré l’intervention des secours et plusieurs tentatives de réanimation, rapporte La Provence. Cinq adultes, dont ses parents, ont été placés en garde à vue.

Contacté par 20 Minutes, Achille Kirakides, le procureur d’ Aix-en-Provence, juridiction dont dépend l’enquête, explique qu’à ce stade, et en l’absence d’autopsie et d’analyses diverses, « on ne peut pas émettre autres choses que des hypothèses ». Celle-ci devrait avoir lieu mardi, contrairement à ce qui a d’abord été indiqué. En l’état, le corps de l’ enfant ne présentait pas « clairement pas du tout de marque de violence apparente ».