Une imposante inscription « Antipass », avec les deux « s » dessinés pour ressembler au sigle « SS », a été retrouvée ce lundi matin sur le Mont-Valérien. Le sinistre logo est tagué sur un monument à la mémoire des résistants et des combattants français de la Seconde Guerre mondiale. Via Twitter, le président de la République s’est insurgé contre cet acte de vandalisme.

Les dégradations commises au Mont Valérien sont une insulte à la mémoire de nos Héros et à la mémoire de la Nation. Souiller ce lieu sacré de la République, c'est porter atteinte à ce qui nous unit. Les auteurs seront retrouvés puis jugés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 13, 2021

Cette inscription sur le Mémorial de la France combattante, inauguré par le général de Gaulle en 1960 à Suresnes (Hauts-de-Seine), fait 50 mètres de long, indique la police. Elle a été découverte tôt lundi matin, précise cette source.

Retrouver et sanctionner les auteurs

« Le préfet condamne avec la plus grande fermeté ces indignes dégradations de ce lieu symbole de la France résistante et combattante. Les forces de police sont mobilisées pour identifier et retrouver les auteurs », a réagi la préfecture des Hauts-de-Seine.

La ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, « condamne fermement cet ignoble acte de vandalisme » et annonce, dans un communiqué de presse, son intention de déposer « aujourd’hui une plainte au nom du ministère des Armées ».

La ministre dénonce une manipulation de l’Histoire

« Un mois après que le président de la République y a inhumé M. Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération, cette inscription nous rappelle que la lutte contre l’obscurantisme et les extrêmes de tous bords ne doit pas s’arrêter », a-t-elle ajouté. « Halte aux manipulations et aux détournements de notre Histoire, halte à l’utilisation des symboles et des lieux de notre mémoire nationale pour des objectifs politiques ou revendicatifs », a martelé la ministre dans un communiqué.

La ministre des Armées Florence Parly a elle aussi dénoncé cette profanation. « S’attaquer au Mont-Valérien, c’est s’attaquer à notre mémoire nationale. S’attaquer à notre mémoire nationale c’est fissurer le ciment de la République. Rien n’excuse ni la bêtise ni la haine », a-t-elle tweeté.