Samedi 11 décembre, des policiers sont intervenus sur un point de deal boulevard Lénine, à Vénissieux. En inspectant les parties communes d’un immeuble, ils ont interpellé deux individus âgés de 18 et 19 ans, suspectés de tenir ce point de revente. Les forces de l’ordre ont mis la main sur la clé d’un local dans ce même immeuble, qui contenait divers produits stupéfiants.

L’un des prévenus était déjà sous contrôle judiciaire

Les policiers ont réuni une somme de 1.700 euros en espèces, 129 grammes d’herbe de cannabis et 246 g de résine, mais aussi divers prospectus et objets destinés à faire la publicité de ce point de deal. L’un des deux prévenus a reconnu les faits. Le second, lui, a tenté de minimiser son rôle ; il faisait par ailleurs l’objet d’une interdiction de se rendre à Vénissieux et de quitter son domicile la nuit. Tous deux sont jugés ce lundi en comparution immédiate.