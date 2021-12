Le choc ce dimanche pour les familles dans le carré musulman du cimetière communal de Mulhouse. « Des éléments de décoration des tombes, comme des fleurs, des vases, des statuettes, ont été retrouvés dispersés sur le sol du cimetière » samedi soir, a expliqué Michèle Lutz, la maire de la ville (LR). « Mais je précise que les tombes en tant que telles n’ont pas été profanées », précise l’élue.

Des dégradations condamnées par la maire et fait réagir le CFCM et d’autres élus. « Je condamne ces faits. Une tombe est un symbole qui doit être respecté, je comprends que les familles aient été choquées par ce qu’elles ont vu, a ajouté Michèle Lutz. Un cimetière doit rester un endroit de recueillement et de sérénité. »

« Lâche et odieux, un outrage à la conscience collective »

Au moins une personne a déposé plainte. « C’est un acte lâche et odieux, un outrage à la conscience collective », a dénoncé sur Twitter le président du Conseil régional du Grand-Est, Jean Rottner, ancien maire de Mulhouse. Il a souhaité « que toute la vérité puisse être faite. Vite ». Le député du Haut-Rhin, Bruno Fuchs (Mouvement démocrate), a lui aussi condamné « de toutes [ses] forces la profanation », indiquant que les victimes étaient « invitées à se rendre au commissariat pour porter plainte ».

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a condamné ces actes, précisant sur Twitter que « quasiment toutes » les tombes ont été « saccagées ». Il a appelé les pouvoirs publics à « mettre tout en œuvre pour retrouver les auteurs de cet acte abject ».