Des recherches sont en cours pour retrouver Sarah Ndela, 23 ans, étudiante en chimie qui fait l’objet d’un signalement pour disparition inquiétante. Son téléphone portable a borné la dernière fois jeudi aux alentours de 12 heures, à Luminy, dans le 9e arrondissement de Marseille. Elle était partie le matin même à 7 heures de Vitrolles en car pour se rendre à l’université, précise sa sœur dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Un hélicoptère de la Sécurité civile a survolé sans succès la zone ce dimanche matin. Une battue est organisée par ses proches ce même après-midi, précise France Bleu Provence.

Sarah Ndela mesure 1 mètre 64. La jeune femme a des yeux bruns et la peau noire. Elle portait une tresse et pourrait être vêtue d’un manteau beige et d’une écharpe bordeaux.

En cas d’informations utiles, il faut appeler le 17.