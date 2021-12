Fabrice, SDF trentenaire, a dit avoir agi sans réfléchir, « en citoyen », et n’attendre aucune récompense. C’est pourtant un acte héroïque qu’il a accompli lundi 29 novembre, dans le Vieux-Lyon, en sauvant une vie au péril de la sienne.

Dans l’après-midi, un magasin d’antiquités prend feu rue Monseigneur-Lavarenne, dans le quartier Saint-Jean, après qu’un radiateur à pétrole s’est renversé dans la boutique, dégageant une épaisse fumée noire visible à plusieurs kilomètres. Le brocanteur, âgé de 71 ans, se trouve pris dans les flammes.

L'incendie a dégagé une épaisse fumée qui s'est répandue dans le quartier Saint-Jean. - J.L. / 20 MINUTES

Fabrice, sans domicile fixe qui fait la manche au bout de la rue, entend l’appel à l’aide lancé par un ami du brocanteur. Il s’élance dans la boutique en flammes pour tirer l’homme, déjà inconscient, sur le trottoir.

La victime est à présent hors de danger, mais le jeune homme, lui, est retourné à la rue.

Pour récompenser son geste, une pétition a été lancée, adressée au maire et au préfet, qui comptabilisait déjà 39 200 signatures ce dimanche. Les signataires demandent à ce que le maire de Lyon, Grégory Doucet, reçoive le jeune homme, qu’il lui soit donné un logement et un emploi, « au vu de son acte de bravoure, qui montre que même à la rue on est intégré à la société ».